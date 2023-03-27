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Başkan Güngör, “Her gün 15 bin kişilik gönül sofrası kuruyoruz”

Milli İrade Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte oruç açan Başkan Hayrettin Güngör, “Tüm hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyorum. Milli İrade Meydanı’nda günlük 15 bin kişilik iftarımız var. Gönül soframıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör, “Her gün 15 bin kişilik gönül sofrası kuruyoruz”

Başkan Güngör, “Her gün 15 bin kişilik gönül sofrası kuruyoruz”

Milli İrade Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte oruç açan Başkan Hayrettin Güngör, “Tüm hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyorum. Milli İrade Meydanı’nda günlük 15 bin kişilik iftarımız var. Gönül soframıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

27 Mart 2023 Pazartesi 11:27

Depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olan ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan ayında da vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör, Ramazan’ın üçüncü gününde Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’ndaki aşevinde vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar çadırında vatandaşlarla muhabbet eden Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Samimi sohbetleri ve güler yüzü için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Güngör, tüm İslam âleminin de Ramazan ayını tebrik etti.

Devlet Millet El Ele

Şehrin yeniden imar edilmesi noktasında el birliğiyle yoğun gayret gösterildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Milli İrade Meydanı’nda kurduğumuz iftar çadırımızda günlük 15 bin hemşehrimize iftar yemeği veriyoruz. Bugün de iftar çadırımızda hemşehrilerimizle bir araya geldik, beraber iftarımızı yaptık. Hayatın normalleşmesi noktasında devlet millet iş birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin barınma, gıda, hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve kalıcı konutların inşası noktasında önemli bir aşama kat ettik. Perşembe günü de Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize gelişiyle kalıcı konutlarımızın temelini attık. Depremin ilk saatlerinden itibaren tüm varlığıyla yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Kahramanmaraş’ımızı yeniden imar etmek için el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

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Başkan Güngör“Her Gün 15 Bin Kişilik Gönül Sofrası Kuruyoruz”
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