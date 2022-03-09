Başkan Güngör, İlçelerimize Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Avcılar, Süleymanlı, Hacıibrahimuşağı, Çamlıbel ve Çamlık, Dulkadiroğlu Divanlı ve Ekinözü Alişar Mahalle Muhtarlarını makamında ağırladı. Ziyaretleri için mahalle muhtarlarına teşekkür eden Başkan Güngör, “Bugün de burada Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Ekinözü’nden gelen kıymetli mahalle muhtarlarımızı misafir ettik. Sık sık mahalle muhtarlarımızla bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye ve istişarelerde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Mahallelerimizde hayata geçireceğimiz yatırımlar hususunda fikir alışverişi yaptık. Şehrimiz için en iyiyi hayata geçirmek için tüm paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Mahalle Muhtarları ise misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.