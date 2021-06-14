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Başkan Güngör: “Katılımcı belediyeciliği önemsiyoruz”

Onikişubat ilçesinde yer alan Mağralı Mahallesini ve Rıdvan Hoca Vakfı’nı ziyaret eden Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz. Her zaman hemşehrilerimizle beraber olmaya ve onların sorunlarını dinleyerek ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör: “Katılımcı belediyeciliği önemsiyoruz”

Başkan Güngör: “Katılımcı belediyeciliği önemsiyoruz”

Onikişubat ilçesinde yer alan Mağralı Mahallesini ve Rıdvan Hoca Vakfı’nı ziyaret eden Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz. Her zaman hemşehrilerimizle beraber olmaya ve onların sorunlarını dinleyerek ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” dedi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:59
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Rıdvan Hoca Vakfı’nı da ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Güngör programının devamında Mağaralı Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret programı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “AK Parti İl Başkan Yardımcımız, il teşkilatımız ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte Mağralı Mahallemizde esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Ayrıca çalışmalarını takdirle karşıladığım Rıdvan Hoca Vakfı’mızın yöneticileri ile bir araya geldik. Vakfımızın özellikle mülteci kardeşlerimizin eğitim ve kültür alanındaki çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Gerçekten çok güzel bir faaliyette bulunuyorlar. Mülteci misafirlerimiz için yapılan kültürel faaliyetler bizler için çok kıymetli. Mahallemizde de esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik onlarla istişarelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz. Bu noktada diğer belediyelerimizle de ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her zaman hemşehrilerimizle beraber olmaya ve onların sorunlarını dinleyerek ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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