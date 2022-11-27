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Başkan Güngör, Kütüphanede Gençlerle Bir Araya Geldi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde çocuk ve gençlerle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelmek, yüzlerindeki tebessüme şahit olmak mutluluk verici. Tüm gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Güngör, Kütüphanede Gençlerle Bir Araya Geldi

Başkan Güngör, Kütüphanede Gençlerle Bir Araya Geldi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde çocuk ve gençlerle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelmek, yüzlerindeki tebessüme şahit olmak mutluluk verici. Tüm gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

27 Kasım 2022 Pazar 11:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’ni ziyarete ederek çocuk ve gençlerle bir araya geldi. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Güngör, gençlerle de bolca muhabbet etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Akademisi Yazarlık Atölyesi kursiyerlerini de ziyaret eden Başkan Güngör, eğitimlere ilişkin gençlerin fikirlerini aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde yavrularımızla ve gençlerimizle bir araya geldik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelmek, yüzlerindeki tebessüme şahit olmak mutluluk verici. Yazarlık Atölyesi’nde eğitim alan yavrularımıza da eğitimlerinde başarılar diliyorum. Onların da gelecekte şiir ve edebiyatın başkentinde yetişen büyük şair, yazar ve fikir insanları arasında yerini alacaklarına gönülden inanıyorum. Tüm gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

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Başkan GüngörKütüphanede Gençlerle Bir Araya Geldi
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