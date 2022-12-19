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Başkan Güngör, “Pazarcık’ın katma değerini artırmayı sürdürüyoruz”

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve meclis üyelerini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Pazarcık’ta da ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan turizme, eğitime ve sosyal yardımlara tüm alanlarda çok ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Yatırımlarımız artarak devam ediyor” dedi.

Başkan Güngör, “Pazarcık’ın katma değerini artırmayı sürdürüyoruz”

Başkan Güngör, “Pazarcık’ın katma değerini artırmayı sürdürüyoruz”

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve meclis üyelerini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Pazarcık’ta da ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan turizme, eğitime ve sosyal yardımlara tüm alanlarda çok ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Yatırımlarımız artarak devam ediyor” dedi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 18:22

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve meclis üyelerini makamında ağırladı. Pazarcık’ın ihtiyaçları, hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve meclis üyelerimizi misafir ettik. Pazarcık ilçemizde hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için belediye başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ciddi Yatırımlar Hayata Geçirdik

Başkan Güngör açıklamalarının devamında, “Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Pazarcık’ta da ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan turizme, eğitime ve sosyal yardımlara tüm alanlarda çok ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Pazarcık’a toplamda 95 bin metrekare alana sahip Millet Bahçesi kazandırdık. İlçe merkezinin en önemli arterlerinden Atatürk Caddesi ve 10. Cadde’yi 2 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yeniledik. Mehmet Özdal Caddesi, Bağdınısağır, Yumaklıcerit ve Evri Taşbiçme başta olmak üzere onlarca mahallemizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt uygulamalarıyla yerleşim yerlerimizin ulaşım standardını artırdık. Kırsal mahallelerimizin ve obalarımızın yollarını yeniledik. Birçok mahallemizin su problemini çözüme kavuşturduk. Pazarcık’ımızın katma değerini artırmak için yatırımlarımız artarak devam ediyor” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör“Pazarcık’ın Katma Değerini Artırmayı Sürdürüyoruz”
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