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Başkan Güngör, Sağlıkta çok önemli bir konumdayız

KSÜ’de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ülkemiz sağlık alanında gerek altyapısıyla gerekse de personel sayısıyla çok önemli noktaya geldi. Pandemi sürecinde sağlık altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Tabi sağlık çalışanlarımızın fedakarlığına da şahit olduk” dedi.

Başkan Güngör, Sağlıkta çok önemli bir konumdayız

Başkan Güngör, Sağlıkta çok önemli bir konumdayız

KSÜ’de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ülkemiz sağlık alanında gerek altyapısıyla gerekse de personel sayısıyla çok önemli noktaya geldi. Pandemi sürecinde sağlık altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Tabi sağlık çalışanlarımızın fedakarlığına da şahit olduk” dedi.

14 Mart 2022 Pazartesi 19:17
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinliğine katıldı. Sütçü İmam Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Vali Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekereci, Tıp Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri de yer aldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekereci’nin açılış konuşmasının ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Tıp Bayramı dolayısıyla öğrencilerimize beyaz önlüklerini takdim edeceğiz. Beyaz önlük, saflığın, temizliğin yanı sıra mesleki etik ilkelere tam bağlılık ve yaratılan insana güzel ve adil muamele anlamına da geliyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın ülkemiz için değerini zaten biliyorduk ancak pandemi dönemi bunu bir kez daha bizlere ve tüm dünyaya ispatladı” diye konuştu.

Standartlar Yükseldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gerçekten ülkemiz sağlık alanında gerek altyapısıyla gerekse de personel sayısıyla çok önemli noktaya geldi. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hamdolsun geldiğimiz noktada tüm şehirlerimizde, ilçelerimizde, kırsal bölgelerimizde son derece modern sağlık tesislerimiz ve çok sayıda sağlık personelimiz bulunuyor. Yaşadığımız pandemi dönemi, ülkemizin sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu ve sağlık çalışanlarımızın ne kadar fedakâr olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun

Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok ciddi çalışmaların hayata geçirildiğinin altını çizen Başkan Güngör, “Her şehrin kendi standartları ve uluslararası bazı kuralları bulunuyor. Sağlıklı suya erişim, barınma imkânı, çevre bilinci, toplu ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişebilirlik gibi hususlar şehrin standartlarını belirliyor. Dünyada sağlık hizmetlerine erişmek konusunda bazı sorunlar yaşanıyor. Hamdolsun ülkemizde böyle bir problem kalmadı diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık alanında ciddi yatırımlar hayata geçirildi ve sağlık alanında standartlar yükseltildi. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Beyaz Önlük Giyme Töreni

Vali Ömer Faruk Coşkun ise, “Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımıza da rahmet diliyorum. Bugün Tıp Fakültesi öğrencilerimiz için beyaz önlük giydirme törenini de gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimize çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Rabbim başarılı kılsın, yolları açık olsun” dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun’un konuşmalarının ardından KSÜ Tıp Fakültesi öğrencileri için ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ gerçekleştirildi. Düzenlenen programla Vali Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ve Rektör Can, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi.

Son Güncelleme: 14.03.2022 19:35
Anahtar Kelimeler:
Sağlıkta çok önemli Bir KonumdayızBaşkan Güngör
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