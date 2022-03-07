Başkan Güngör, Şehrimiz İçin Birlikte Çalışıyoruz

Başkan Güngör, “Hep birlikte mahallelerimizi ve şehrimizi daha da güzele ulaştırmak için gayret ediyoruz. Tüm mahalle başkanlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu mahalle başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, Yedikuyular’da gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili bilgileri aktardı.

Başkan Güngör, “Bugün partimizin Onikişubat ve Dulkadiroğlu mahalle başkanlarıyla Yedikuyular Kayak Merkezimizde bir araya geldik. Öncelikle hepsine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte mahallelerimizi ve şehrimizi daha güzel bir hale getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Bölgenin Yükselen Değeri: Yedikuyular

Yedikuyular Kayak Merkezi’nin bölgenin yükselen değeri olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezimizde sık sık komşu şehirlerimizden gelen misafirlerimizle de karşılaşıyoruz. Bu bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu yıl hedefimiz 500 bin ziyaretçi demiştik. Hamdolsun bu hedefimize de yaklaştık. Yedikuyular Kayak Merkezimizin alt ve üstyapısını yenilemeye devam ediyoruz. İnşallah hayata geçireceğimiz projeler sayesinde Yedikuyular Kayak Merkezimizin turizm potansiyelini artırarak sadece bölgenin değil, Türkiye’nin önde gelen kış turizm mekânlarından birisi haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.