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Başkan Güngör, ‘Şehrimiz için en iyiyi hedefliyoruz’

Yeni yatırımlarla ilgili Ankara’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Planladığımız yatırımlarımızla ilgili bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimiz için en iyiyi, en güzeli hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Şehrimiz için en iyiyi hedefliyoruz’

Başkan Güngör, ‘Şehrimiz için en iyiyi hedefliyoruz’

Yeni yatırımlarla ilgili Ankara’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Planladığımız yatırımlarımızla ilgili bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimiz için en iyiyi, en güzeli hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

18 Şubat 2022 Cuma 09:49
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Program kapsamında ilk olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın yer aldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda Yeni Stadyum, Kale ve Ulu Camii Çevresi Kentsel Tasarımı, Kültürpark’ın Dönüşümü ve Valilik Meydanı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgilendirme Toplantısı

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bugün Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekilimiz Ahmet Özdemir, İl Başkanımız Fırat Görgel ve Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı’nın yer aldığı programda Kahramanmaraş’ımız için planladığımız yeni yatırımların bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdik. Yeni stadyum, kale ve çevresinin kentsel tasarımı, Kültürpark’ın dönüşümü ve Valilik Meydanı ile ilgili projelerimizde güncel süreçler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk” dedi.

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Başkan Güngör‘Şehrimiz Için En Iyiyi Hedefliyoruz’
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