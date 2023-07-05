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Başkan Güngör, ‘Şehrimiz için yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz’

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş milletvekillerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “Kahraman şehrimizin yeniden inşa sürecinde yüksek bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Şehrimiz için yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz’

Başkan Güngör, ‘Şehrimiz için yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz’

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş milletvekillerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Güngör, “Kahraman şehrimizin yeniden inşa sürecinde yüksek bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

05 Temmuz 2023 Çarşamba 13:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi toplantıya katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksalve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti ve MHP Kahramanmaraş milletvekillerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “İl Başkanımız Sayın Fırat Görgel ile Cumhur İttifakı milletvekillerimizi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Tüm vekillerimize görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Kahraman şehrimizin daha güçlü bir şekilde yeniden inşa sürecinde yüksek bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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Başkan Güngör‘Şehrimiz Için Yüksek Bir Koordinasyonla çalışıyoruz’
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