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Başkan Güngör; “Ulu Cami Restore Edilerek İbadete Açılacak”

Ulu Cami’de başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Şehrimiz için son derece önemli bir yere sahip olan Ulu Cami’miz inşallah çok kısa bir sürede restore edilerek tekrar ibadete açılacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör; “Ulu Cami Restore Edilerek İbadete Açılacak”

Başkan Güngör; “Ulu Cami Restore Edilerek İbadete Açılacak”

Ulu Cami’de başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Şehrimiz için son derece önemli bir yere sahip olan Ulu Cami’miz inşallah çok kısa bir sürede restore edilerek tekrar ibadete açılacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

23 Haziran 2023 Cuma 18:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Ulu Cami’de başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hanifi Toptaş ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak Ulu Cami’nin tekrar ibadete açılacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afette Ulu Cami’mizin minaresi yıkıldı, camimiz hasar aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ulu Cami’nin restorasyon projesini hazırladı ve çalışmalara başladı. Hızlı bir çalışma yürütülüyor. Şehrimiz için son derece önemli bir yere sahip olan Ulu Cami’miz inşallah çok kısa bir sürede restore edilerek tekrardan ibadete açılacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör; “Ulu Cami Restore Edilerek İbadete Açılacak”
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