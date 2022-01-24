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Başkan Güngör’den Yılmaz Ailesine Taziye Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Suriye’nin İdlib bölgesinde vefat eden Sözleşmeli Er Yusuf Yılmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Güngör’den Yılmaz Ailesine Taziye Ziyareti

Başkan Güngör’den Yılmaz Ailesine Taziye Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Suriye’nin İdlib bölgesinde vefat eden Sözleşmeli Er Yusuf Yılmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 16:46
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İdlib bölgesinde vefat eden Sözleşmeli Er Yusuf Yılmaz’ın taziyesine katıldı. Beraberinde Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif Şen ile Türkoğlu Dedeler Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi. Güngör, “Suriye’nin İdlib bölgesinde kaza sonucu vefat eden Sözleşmeli Er’imiz Yusuf Yılmaz’ın taziyesine katıldık. Rabbim rahmet eylesin. Yılmaz ailesine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.01.2022 18:44
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Başkan Güngör’den Yılmaz Ailesine Taziye Ziyareti
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