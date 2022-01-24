Büyükşehir’den sokak hayvanlarına mama desteği!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken sokak hayvanlarına yönelik de önemli bir hizmet gerçekleştirdi.

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ekiplerle doğadaki canlılar için belirli noktalara mama bırakıldı. Yoğun geçen kış şartları sebebiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında 1 ton mama ve konserve gıda sokak hayvanlarıyla buluşturuldu. Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak rutin bir şekilde sokak hayvanlarımız için belirli noktalarımıza mama bırakıyoruz. Yoğun geçen kış şartları sebebiyle nokta sayımızı artırdık. 1 haftadır gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla doğaya 1 ton mama ve konserve gıda bıraktık” ifadeleri kullanıldı.