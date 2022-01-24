Ünal Ateş Büyükşehir belediyesine yüklendi!

Ünal Ateş yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Değerli basın mensupları çok kıymetli hemşehrilerim ilimizde Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemektedir. 17 Ocak 2022 günü akomun çok yoğun kar yağışı beklendiği bu konuda tedbir alınması gerektiği ile ilgili uyarı yapmasına rağmen maalesef ilimizdeki başta Büyükşehir olmak üzere belediyeler yeterli ve Gerekli tedbirleri almamış bundan dolayı da onbinlerce vatandaşımız mağdur olmuştur.

Ana muhalefet partisinin ilçe başkanı olarak üzerimize düşen görev eksik ve aksaklıkları tespit edip bilgileri aktarmak ve bu aksaklıkların giderilmesi ni sağlamaktır. Bu kapsamda onikişubat ilçemizdeki tüm muhtar kardeşlerimize bir mesaj atarak yaşanılan olumsuzluk varsa bunları bize bildirmeleri çözümü hususunda işbirliği içerisinde bu sorunların giderilmesi ile ilgili çalışma yapacağımızı aktardık. Bazı muhtarlarımız dan sorunlarla ilgili dönüş oldu bazı muhtarlarımız da sorunların çözüldü yönünde bize mesaj attılar. Bir mahalle muhtarımızın Büyükşehir yetkilisine "bakın iyi çalışın muhalefet partisi her mahalleyi takip ediyor Vallahi muhalefet ensenizde" diyerek gönderdiği WhatsApp yazışmasının bir kısmını silerek İşlerine gelen bölümünü alıp buradan bir haber çıkarıp bunu bazı Haber sitelerine yollayan Büyükşehir Belediyesi yolları açmak yerine algı operasyonu yaratarak olumsuzlukları gizleme çabası içerisine girmiştir

Ilgili mahalle muhtarını aradığımızda kendisinin böyle bir söyleminin olmadığını yapılan haberden haberdar olmadığını ifade etmiştir. haber sitelerinin yetkilileri ile yaptığımız görüşmede ise haberin Büyükşehir Belediyesi'nden geldiğini bize söylemişlerdir. Koskoca Büyükşehir Belediyesi evrak üzerinde sahtecilik yapıp yalan haber üretme merkezi haline dönüşmüş ise Vay bu şehrin haline. Yalan haber işine giren Büyükşehir Belediyesi "muhtardan Ünal ateşe tokat gibi cevap" manşetini kullanmıştır. Oysa Bu halk onlara ilk seçimde öyle bir tokat atacak ki felekleri şaşacak. Eğer Büyükşehir Belediyesi böyle küçük işlerle beceriksizliğini örtmeye çalışıyorsa yanlış yapıyor yapması gereken daha fazla Gayret ve halka hizmet etmektir. Onlara bir kez daha şunu söylemek istiyorum:

Videolar çekerek yalan haber yaparak bu beceriksizliğinizi örtemezsiniz. Çuvalla dınız ve yağan ilk karda hizmet anlamında sınıfta kaldınız. Ve İnşallah ilk seçimde bu şehir Gerçekten hak ettiği hizmeti alacak kadrolara kavuşacaktır. Hangi siyasi görüşte olursa olsun bu memlekete hizmet noktasında gayret eden muhtarlarımız ile aramızı açamayacak sınız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kadim şehrimiz Kahramanmaraş'a hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben muhalefet olarak da sizin yaptıklarınızı sürekli olarak kontrol edeceğiz."