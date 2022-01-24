Kahramanmaraş’ta gaz kesilecek iddiası yalan çıktı!

Armadaş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, bazı sosyal medya hesaplarında ve whatsapp gruplarında dolaşan ‘Armadaş’ın zorunlu gaz keseceğine’ yönelik mesajın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kahramanmaraş’ta doğalgaz dağıtımını yapan Armadaş’tan sosyal medya ve whatsapp gruplarında dolaşan Armadaş’ın gaz keseceğine yönelik mesaja açıklama geldi. Armadaş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz söz konusu mesajın gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yılmaz: “Hanelere yönelik gaz kesintisi söz konusu değildir. Şu anda Kahramanmaraş genelinde herhangi bir kesinti yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla doğalgazı kullanabilirler. Armadaş olarak 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve whatsapp gruplarında yer alan gaz kesintisiyle ilgili bilgi yalandır.” dedi.

SÖZ KONUSU MESAJDA NELER YER ALIYOR?

Sosyal medya hesaplarında ve whatsapp gruplarında dönen mesaj ise şu şekilde: “Değerli site sakinler Armadaş dan gelen bilgiye doğalgaz normal basıncı 55 bar olması gerekirken bu seviye 35 bar a kadar düşmüştür. Eğer bu düşüş devam ederse 30 bar seviyesine inerse ev ve iş yerlerinde zorunlu kesintiye gideceklerini beyan etmişlerdir. Bu sebeple yaşanması olasılık olan bu sıkıntı için ısıtıcı ve klima kullanma durumu oluşabilir. Önleminizi almanızı rica ederim.”