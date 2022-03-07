Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Son Dakika
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya...
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje
KSÜ’de Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı Tamamlandı
KSÜ’de Eğitim ve Öğrenci Koçluğu...
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var

Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

07 Mart 2022 Pazartesi 18:38
banner459

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cenneti, annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olduklarına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, kadınlara sadece bir gün değil, ömür boyu değer verilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“KADINLAR, İNSANLIK İÇİN BİR NEFES KADAR DEĞERLİDİR”

“8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana, tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olan bizler, sadece 8 Mart’ta değil, ömrümüz boyunca kadınlarımızı başımızın tacı olarak görüyoruz. Hepimiz bir annenin, yani bir kadının evlatlarıyız. Bu anlamda hepimizin hayatına bir kadın dokunmuş, hayatlarımızda unutulmaz ve doldurulamaz bir yer edinmiştir. Kadınlarımızın hayatımızdaki önemini ifade edecek olursak, onlar; içine girdiği her ortamı güzelleştirir ve daha yaşanır hale getirir, hayata tutunmamızı ve hayattan zevk almamızı sağlar. Doğrusu kadınlar, insanlık için bir nefes kadar değerlidir.

“ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ OLARAK KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLDUK”

Onikişubat Belediyesi olarak pek çok çalışmamızda Kahramanmaraşlı Hanım kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bizlere düşen görev, kadınlarımızı her platformda desteklemek ve pozitif ayrımcılık yapmaktır. Bu anlamda ailenin temelini annelik göreviyle oluşturan kadınlarımızın statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Kadınlarımıza, Onikişubat ilçemizdeki Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, kapalı yüzme havuzları ve spor salonlarımız başta olmak üzere bütün tesislerimizin bu anlamlı günde ücretsiz bir şekilde hizmet vereceği müjdesini vermek istiyorum.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET ASLA TASVİP EDİLEMEZ”

Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir.

“8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ EN KALBİ DUYGULARIMLA KUTLUYORUM”

Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor; her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Sevginin, fedakârlığın ve vakarın sembolü olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, Dubai’de Expo 2023’ü Anlattı
Başkan Mahçiçek, Dubai’de Expo 2023’ü Anlattı
Mehmet Özer, ‘Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli’
Mehmet Özer, ‘Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli’
Anadolupress dergisi yayın hayatına başlıyor!
Anadolupress dergisi yayın hayatına başlıyor!
Kahramanmaraş’a yağmur uyarısı!
Kahramanmaraş’a yağmur uyarısı!
MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber