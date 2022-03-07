Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cenneti, annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olduklarına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, kadınlara sadece bir gün değil, ömür boyu değer verilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“KADINLAR, İNSANLIK İÇİN BİR NEFES KADAR DEĞERLİDİR”

“8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana, tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olan bizler, sadece 8 Mart’ta değil, ömrümüz boyunca kadınlarımızı başımızın tacı olarak görüyoruz. Hepimiz bir annenin, yani bir kadının evlatlarıyız. Bu anlamda hepimizin hayatına bir kadın dokunmuş, hayatlarımızda unutulmaz ve doldurulamaz bir yer edinmiştir. Kadınlarımızın hayatımızdaki önemini ifade edecek olursak, onlar; içine girdiği her ortamı güzelleştirir ve daha yaşanır hale getirir, hayata tutunmamızı ve hayattan zevk almamızı sağlar. Doğrusu kadınlar, insanlık için bir nefes kadar değerlidir.

“ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ OLARAK KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLDUK”

Onikişubat Belediyesi olarak pek çok çalışmamızda Kahramanmaraşlı Hanım kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bizlere düşen görev, kadınlarımızı her platformda desteklemek ve pozitif ayrımcılık yapmaktır. Bu anlamda ailenin temelini annelik göreviyle oluşturan kadınlarımızın statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Kadınlarımıza, Onikişubat ilçemizdeki Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, kapalı yüzme havuzları ve spor salonlarımız başta olmak üzere bütün tesislerimizin bu anlamlı günde ücretsiz bir şekilde hizmet vereceği müjdesini vermek istiyorum.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET ASLA TASVİP EDİLEMEZ”

Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir.

“8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ EN KALBİ DUYGULARIMLA KUTLUYORUM”

Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor; her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Sevginin, fedakârlığın ve vakarın sembolü olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”