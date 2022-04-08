Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı
Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı
Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her zaman güç ve güven veriyor
Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine İftar Yemeği Verdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine...
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle Buluşuyor
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle...
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü mesajı
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü...

Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, mimarların şehirleri, tarihi, kültürel ve doğal çevre düzeni ile inşa ettiğini hatırlattı.

Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı

Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, mimarların şehirleri, tarihi, kültürel ve doğal çevre düzeni ile inşa ettiğini hatırlattı.

08 Nisan 2022 Cuma 16:14
banner459

Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mimarların sağlıklı ve iyi bir şehirleşme için olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Başkan Okay, kutlama mesajını şu şekilde sürdürdü: “Mimarinin şehir kültürünü yansıtan en büyük güç olduğunun altını çizmek istiyorum. Tarihi, kültürel ve kent dokusunun doğal olarak korunması önemlidir. Tarihi ve doğal çevrenin, kent dokusunun korunması, yapılan eserlerin gelecekte unutulmaz bir eser ve marka olması için mimarlarımıza büyük görevler düşmektedir. Biz de bu bilinçle ilçemizin tarihi ve kültürel dokusunu ön plana çıkan şehircilik çalışmaları yapıyoruz. ”
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mimar Sinan’ı da rahmetle andıkları ifade ederek, “Mimarlık tarihimizin ve hatta dünya mimarlık tarihinin en meşhur ve en önemli şahsiyetlerinden olan Mimar Sinan’ı rahmetle anıyorum. Onun dünya mimarlık tarihine kattığı eserler, projeler ve tecrübelerin unutulması mümkün değil. Bu büyük üstadın izinde giden mimarlarımız başta olmak üzere tüm mimarlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Mimarlar Günü Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her zaman güç ve güven veriyor
Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her zaman güç ve güven veriyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine İftar Yemeği Verdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine İftar Yemeği Verdi
Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı
Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali açıldı
Kahramanmaraş’ta Belediye Otobüsü Sayısı 70’e Çıktı
Kahramanmaraş’ta Belediye Otobüsü Sayısı 70’e Çıktı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber