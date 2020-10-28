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Başkan Okay’ın 29 Ekim Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necat Okay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’ın 29 Ekim Mesajı

Başkan Okay’ın 29 Ekim Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necat Okay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 11:01
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Başkan Okay, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değer hemşerilerim, bugün kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin ortak iradesi ve büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık zaferidir. Bu büyük mücadelenin bizlere sunduğu bu zaferi korumak ve yüceltmek bizlerin görevidir. Milletimizin birlik ve bütünlüğü karşısında hiçbir hain emel ve hiçbir bölücü güç Cumhuriyetimize zarar veremeyecek, Türk Milleti'nin güçlü iradesi karşısında tutunamayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.”

 

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Başkan Okay’ın 29 Ekim Mesajı
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