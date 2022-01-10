CHP’li Başkan Şengül, “Basın demokrasinin mihenk taşıdır”

Arsan Center Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP İl Başkanı Esat Şengül, çalışan gazetecilerin gününü kutlayarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP ilçe başkanları ve parti yönetimin katıldığı toplantıda Şengül, “Çok kıymetli basın emekçileri emeğin en yüce değer olduğunu şiyar edilmiş bir siyasi partinin il başkanı olarak, partim adına ve örgütüm adına hepinizin 10 Ocak gazeteciler gününü yürekten kutluyorum. Sevgili arkadaşlar yaptığınız iş bizim için o kadar o kadar değeri büyük ki, inanın emeğinizin önünde eyliyorum. Kar demeden, kış demeden, cenaze demeden, düğün demeden vatandaş olarak bunların hepsini yapmak herkesin hakkı iken ama toplumun size yüklemiş olduğu sorunun yine demokrasimizin taşlanması açısından çok önemi” dedi.

Şengül, açıklamasının devamında ise, “Bizler için kalemi haktan hakikatten ve adaletten yana olan gazetecilerimiz saygı insanlardır. Eli öpülesi insanlardır. Çünkü sizler demokrasinin mihenk taşıdınız, vazgeçilmez. Olmazsa olmaz bir parçasınız” diye konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Şengül’ğn açıklamasının ardından CHP ilçe başkanları ve Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozhan günün önemine binaen birer selamlama konuşması yaptılar.