Çiftçilerden Karaca’ya Vefa Örneği

Türkoğlu’nda çiftçiler, uzun yıllar yürüttüğü Ziraat Odası Başkanlığı görevi döneminde hep yanlarında olan Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca’ya vefa örneği sergiledi.

Traktörlerini Karaca’nın afişleri ve parti bayrağı ile süsleyerek kilo metrelerce uzunlukta konvoy halinde Seçim Koordinasyon Merkezine gelen çiftçiler, ilçede adeta bir şölen havası oluşturdu.

Traktörlerinin kontağını bu kez tarlaları için değil Karaca’ya destek için çalıştıran çiftçiler; “Çiftçinin dostu Başkan Karaca, sen hep bizim yanımızdaydın şimdi sıra bizde” diyerek 31 Mart’ta sandıktan zaferi ilan edeceklerinin sözünü verdiler.

Gördüğü manzara karşısında duygulanan Karaca; “Vefa budur, benim çiftçi dostlarım yine kendilerine yakışanı yaptılar. Hep var olun inşallah” dedi.

Seçildiğinde yine çiftçileri yalnız bırakmayacağını vurgulayan Karaca, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerinden de bahsederek; “İlçemizde tarımsal faaliyet gösteren tüm çiftçilerimizin yüzü gülecek, alın teri toprakta kalmayacak. Yaptığınızın işin zorluğunu, kıymetini ben çok iyi bilirim. Sizi en iyi ben anlarım.

Seçildiğimde; çiftçilerimize ilaçlama, gübreleme ve bakım konusunda uzman desteği sağlayacağız. Meyve ve sebze ürünlerinin tohum, sera, tarımsal sulama ve elektrik desteği hizmeti sunacağız.

Bölgesel olarak meyve ve sebze kurutma, eleme, işleme ve paketleme tesisleri açarak ekonomiye katkı sunacağız.

Belediye ait bitki üretim alanlarında peyzaj bitkilerinin yanı sıra çiftçimize meyve ve sebze fidesi üretimi yapacağız. Aynı zamanda sağlıklı ata tohumları üretip ücretsiz olarak çiftçimize dağıtacağız. Hedefimiz 5 yıl içerisinde her karış toprağını ata tohumları ile ekilip biçilen bir Türkoğlu.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için ilgili kooperatiflerle iş birliği yapacağız. Doğal köy ürünleri satış merkezi kuracağız. Hem üreten hem tüketen kârlı çıkacak.

Aynı zamanda ilçemize modern bir hayvan pazarı kazandıracağız.

Ben yıllarca sizlerin derdi ile dertlendim. Bu dertlere çözüm bulmayı da kendime görev edindim. Hizmet için çıktığımız bu yolda Türkoğlu’muzda herkesi kucaklayıp, el birliği ile ilçemizi her alanda kalkındıracağız.” diye konuştu.