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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli, Sanko’da

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Cilli, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli, Sanko’da

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli, Sanko’da

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Cilli, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 17:59
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İstanbul’da 1987 yılında doğan Dr. Cilli, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2013 yılında mezun oldu. 2020 yılında Gaziantep Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

Dr. Cilli, 2013-2014 yıllarında Samandağ Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini yaptı. 2014-2016 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2020-2022 yılları arasında Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Uzman Hekim olarak mecburi hizmet yapan Dr. Cilli, Nisan 2022 itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde görev aldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Dr. Cilli iyi derecede İngilizce bilmektedir. Futbol ile yakından ilgilenmekle birlikte uzun süre amatör ligde futbol oynamıştır.

Son Güncelleme: 23.04.2022 18:12
Anahtar Kelimeler:
Sanko’daÇocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli
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