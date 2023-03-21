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Deprem bölgesinde asgari ücret 10 bin lirayı aşacak

Depremin vurduğu 11 ildeki asgari ücret 10 bin liranın üzerine çıkarılıyor. Çalışanlara destek için yapılacak düzenlemeyle, 1.551 liralık işveren sigorta primi, asgari ücrete eklenerek çalışana ödenecek. Devletin yaptığı feragatle birlikte 11 ildeki asgari ücret 10 bin 58 liraya yükselecek.

Deprem bölgesinde asgari ücret 10 bin lirayı aşacak

Deprem bölgesinde asgari ücret 10 bin lirayı aşacak

Depremin vurduğu 11 ildeki asgari ücret 10 bin liranın üzerine çıkarılıyor. Çalışanlara destek için yapılacak düzenlemeyle, 1.551 liralık işveren sigorta primi, asgari ücrete eklenerek çalışana ödenecek. Devletin yaptığı feragatle birlikte 11 ildeki asgari ücret 10 bin 58 liraya yükselecek.

21 Mart 2023 Salı 09:26

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin vurduğu 11 ildeki iş hayatı da sarsıldı. Binaların altındaki esnaf ve sanatkâr işletmelerinin yanı sıra fabrikalar büyük zarar gördü. Yıkımın büyük olması ve ardı arkası kesilmeyen depremlerin bir aydan fazla devam etmesi yüzünden, 11 ildeki vatandaşlar, başka illere gitmek zorunda kaldı. Doğup büyüdükleri kentleri can havliyle terk eden yüz binlerce çalışanı geri getirmek için bir dizi teşvik verilmesi gündemde.

11 İLDEKİ ÇALIŞAN İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Çalışanları ekmek teknelerine döndürmek için en önemli teşvik ücret politikasının iyileştirilmesi olacak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ’daki iş insanlarını dinleyen hükümet, büyük iş kaybının önüne geçmek için 11 ildeki asgari ücreti 10 bin liranın üzerine çıkarmaya hazırlanıyor.

İŞVEREN SİGORTA PRİMİ MAAŞA EKLENECEK

1 Ocak’tan beri Türkiye genelinde asgari ücret net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Brütü 10 bin 8 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruşa çıkıyor. Bu toplamın içerisinde yüzde 15,5 SGK Primi İşveren Payı (1.551 lira 24 kuruş) ve yüzde 2 İşveren İşsizlik Sigorta Primi (200 lira 16 kuruş) var. Depremden zarar gören illerdeki iş gücüne destek için yapılacak düzenlemeyle, 1.551 liralık işveren sigorta primi, 8 bin 506 liralık net asgari ücrete eklenerek çalışana ödenecek. Devletin yaptığı feragatla birlikte 11 ildeki asgari ücret 10 bin 58 liraya yükselecek.

DEVLETE DEĞİL, ÇALIŞANA ÖDEYECEK

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması beklenen torba kanun düzenlemesiyle bu adım atılacak. Düzenlemeyle birlikte işverenin asgari ücret üzerinden devlete ödediği 1.551 lira 24 kuruş, çalışanların maaşlarına eklenecek. Bu adımla birlikte, deprem bölgesindeki il ve ilçelerde çalışanlar daha fazla maaş almış olacak.

Hazine ve Maliye ile birlikte hazırlık var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi yönündeki çalışmayı son aşamaya getirdiklerini söyledi. Bilgin, “İlgili kuruluşlarla, Maliyeyle, diğer kurumlarla bitirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Kısa çalışma ödeneğinin de devreye sokulduğuna değinen Bilgin, bunun iş organize etme kabiliyetinin ve bölgeden emeğin uzaklaşmasının önüne geçilmesinde katkısının bulunduğunu dile getirdi.

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Deprem Bölgesinde Asgari ücret 10 Bin Lirayı Aşacak
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