Depremin merkez üssünde afetzedeler konteynerde oy kullandı

Mahalli İdareler Seçimi için Kahramanmaraş'ta saat 07.00 itibariyle oy verilmeye başlandı.

Sandık kurulu görevlilerinin sabah erken saatlerde okullara ve konteynerlere gelerek hazırlıklarını tamamladığı Kahramanmaraş'ta, saatler 07.00'ı gösterdiğinde seçmenler konteynere ve okullara alınmaya başladı. Kayıtlı oldukları sandıklara giden seçmenler, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve belediye meclis üyesi oy pusulaları ile muhtarlık pusulalarıyla beraber kabine girerek oylarını kullandı. Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

Kahramanmaraş il genelinde 2019 yılında seçmen sayısı 754 bin 604 iken bu yıl yani 31 mart 2024 yerel seçimlerinde bu rakam 753 bin 538 olarak belirlendi. 2 bin 405 sandıkta oy kullanmanın gerçekleşeceği Kahramanmaraş’ta oy verme işlemi. Saat 16.00’da sona erecek.