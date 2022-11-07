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Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmanbey mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmanbey mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 18:01

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yoğun asfalt programını sürdürüyor. Son olarak Osmanbey mahallesinde muhtelif sokaklarda asfalt çalışması yapan ekipler, farklı noktalarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamaları adına gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.
İlçenin dört bir yanında bu çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizin alt yapı anlamında güçlenmesi adına gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle asfalt ve kilit parke konusunda ilçenin dört bir yanında ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Vatandaşlarımızın standardı yüksek bir ulaşım sağlaması adına ekiplerimizin yoğun çalışması devam edecek.”

Son Güncelleme: 07.11.2022 18:29
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Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
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