Elbistan belediye binasının yıkımıyla ilgili açıklama!

Açıklamada, kısmi yıkım işleminin cumhuriyet savcıları ve emniyet görevlileri eşliğinde yapıldığı, imar arşivinin tamamı kurtarılarak Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği vurgulandı.

'Yıkılan binalarda varsa ihmali olan kişiler, kim olursa olsun yargı önünde hesabını verecek!' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun için şu şekilde bir çalışma yaptık.

Deprem sonrası, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda belediyemize acil yıkım kararı verildi. Bodrum katta bulunan imar srşivini kurtarmak önemli olduğu için belediye binamızın üst katını traşlama yöntemiyle aldık. Bodrum kata ulaştık ve tüm arşivimizi kurtardık.

Tıraşlama işlemi Cumhuriyet savcılarımız, emniyet görevlilerimiz ve kamera kayıtları eşliğinde yapıldı. Bu sayede imar arşivinin tamamı kurtarılarak Cumhuriyet Başsavcılarımıza teslim edildi."