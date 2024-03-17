Fırat Görgel: “Vatandaşlarımıza çözümlerle yaklaşıyoruz”

31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Onikişubat İlçesi’nde yer alan Mağralı Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi. Mağralı Caddesi’nin kendi hayatında da yeri olduğunu ifade eden Görgel, esnafların sorunlarına çözümlerle yaklaştıklarını ve bunları şimdiden çözmek için uğraştıklarını belirtti.

VERİMLİ BİR ESNAF GEZİSİ YAPIYORUZ

Bölgedeki sıkıntıları farkında olduklarını ve çözümlerini de bildiklerini dile getiren Görgel: “Mağralı Cadde’mizdeyiz. Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinden bir tanesi, kendine has kültürü olan caddelerinden bir tanesi. Bizimde çocukluğumuzun geçtiği yerler. Uzun yıllar Batıpark’ta futbol oynadım. Burada çok değerli dostlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz var. Onları da ziyaret ediyoruz. Güzel, verimli bir esnaf gezisi yapıyoruz. Onikişubat teşkilatımız bizle beraber, il başkanımız bizle beraber, belediye meclis üyelerimiz bizle beraber. Caddeyle alakalı olarak esnaflarımız bazı sıkıntılardan bahsetti. Onlarla ilgili hem şimdi hem de 31 Mart’tan sonra Allah nasip eder göreve gelirsek düşüncelerimizi ve o çözümlerimizi söylüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Şuan itibariyle de yapmaya çalıştığımız işler var” şeklinde konuştu.