Güvenç ve Rektör Can’dan Kahramanmaraş’a Gübre Fabrikası kurmak için Ankara’da yoğun mesai

Ülkemizde genellikle ısınma ve elektrik üretiminde kullanılan kömür rezervleri, içerdikleri belli orandaki azot, hümik asit ve diğer organik bileşikler dolayısıyla organik gübre üretiminde de kullanılabiliyor. Topraklarımızın organik madde içeriği yönünden fakir olması da kömür rezervlerinin gübre üretiminde kullanılması noktasında hayati önem taşıyor. Aksi halde kullanılan suni gübrelerle birlikte topraklardan alınan verimin her geçen gün azalması ve çölleşme tehlikesi bu alanda çalışma yapılmasını zaruri hale getiriyor. Bu noktada 1.8 milyar tonluk rezerviyle Türkiye’nin en önemli noktalarından biri olan Kahramanmaraş’taki Afşin-Elbistan Kömür Havzası’ndan maksimum verim alınması ve tarımsal anlamda toprakların daha verimli hale getirilmesi amacıyla çok önemli bir çalışma başlatıldı.

Bakan Kirişçi’den destek sözü alındı

Kahramanmaraş’a kurulacak Gübre Fabrikası ile kömür havzasının potansiyelinin maksimum seviyeye çıkarılması adına çalışma yapan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can ve Rektör Yardımcısı Kadir Saltalı, projelerini ilk olarak TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’e iletti.

Projeyle ilgili bilgi alan Güvenç, hızlı şekilde randevu alarak Rektör Can ve Saltalı ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’a kurulmasını hedefledikleri Gübre Fabrikası’nın bütün detaylarını ve tarım toprakları için projenin önemini Bakan Kirişçi’ye anlatan Güvenç, destek sözü aldı.

Bakan Kirişçi, çalışmaların hızlandırılması amacıyla Güvenç ve Can ile Saltalı’yı, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a yönlendirdi. Aydın’ı makamında ziyaret eden Güvenç, Can ve Saltalı, projenin teknik raporlarını ve verilerini detaylı şekilde aktardı.

“Tarım alanlarımızın bu projeye ihtiyacı var”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörümüz Niyazi Can ve Rektör Yardımcımız Kadir Saltalı ile birlikte Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi’yi ziyaret ederek, Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin olduğu bölgede gübre fabrikası kurulmasıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Gerçekten çok önemli bir proje ve topraklarımızın da bu gibi projelere ihtiyacı var. Tarım ve Orman Bakanımız da bizlere bu noktada destek verdi. Öncelikle ilgilerinden dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum. Sonrasında sayın Bakanımızın yönlendirmesiyle Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürümüz Hüseyin Aydın’ı ziyaret ederek kurmayı planladığımız gübre fabrikasının raporlarını ve verileri takdim ettik. Maalesef ki ülkemizde suni gübre çok fazla kullanılıyor. Zamanla bu topraklardan verim almak zorlaşacağından, topraklarımızın çölleşme tehlikesi söz konusu. Organik gübre kullanılması halinde ise bu durum tamamen tersine dönmeye başlayacak ve giderek topraklarımızın ihtiva ettiği organik madde miktarı artabilecek. Ayrıca, üretilen organik gübre bitkinin ihtiyacı olan mineral maddeleri absorblayarak bitkinin ihtiyaç duyduğu anda bitkiye verebilecek. Bu önemli çalışmada öncülük yapan Rektörümüz ve Rektör yardımcımıza da ayriyeten teşekkür ediyorum. Projemizi takip etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum” dedi.