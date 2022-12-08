Hayrettin Güngör; “Emanetiniz kutlu, şerefiniz daim olsun”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı. Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenen programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, hafızlar ve aileleri de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, programın hayırlı olmasını dileyerek hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti. İl Müftüsü Tekin’in konuşmasının ardından sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Kur’an ve İman Mücadelesi

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gönülleri Kur’an nuruyla dolu kıymetli hafız kardeşlerim, sizleri kalpleri Kur’an ve peygamber aşkıyla dolu zamanın fatihi bir nesil olarak selamlıyorum. Kahraman şehrimiz asırlarca Kur’an ve Kur’an ilminin beşikliğini yapmıştır. Aynı zamanda bu şehir, bundan 103 yıl önce de topyekün bir zaferle Kur’an ve iman mücadelesi vermiştir. Bugün yapılan Hafızlık İcazet Töreni, böylesi iman kalesi bir şehrin göğsünde taşıyacağı en güzel madalyalardan biri olacaktır” dedi.

“Nurdan Bir Abide Gibisiniz”

Güngör konuşmasının devamında, “Hafız kardeşlerimiz, Allah’ın bu dünya hayatında bir insana verebileceği en büyük şerefe ermiş talihli insanlardır. Emanetiniz kutlu, şerefiniz daim olsun. Hafızlarımızı, ailelerini ve hocalarımızı tebrik etmeye bizim kelimelerimiz yetmez. Çünkü hafızlarımızı Allah resulü, o güzel peygamber tebrik ediyor ve övüyor. Hafızanız ve sadrınız bir beşerin taşıyabileceği en büyük emanetle, Allah kelamıyla yüklendi. Bu nurunuzla çevrenizi, yaşadığınız toplumu, bugünü ve geleceğimizi, dünya ve ahiret hayatınızı aydınlatacak bir misyona sahipsiniz” cümlelerini kaydetti.

Çağın Parmakla Gösterilen Müslümanları

Başkan Hayrettin Güngör, “Değerli hafız kardeşlerim, şunu unutmayalım ki her büyük emanet beraberinde büyük sorumluluklar da getirir. Bu büyük şerefi taşıyabilmenin 2 büyük şartı vardır: O kutlu kitabı sadece okumak değil, mesajını anlamak ve anladığımız bu hakikatleri hayatımıza tatbik etmek gerekir. Sizden beklenen Kur’an-ı Kerim’in aydınlık yolu içinde çağın parmakla gösterilen örnek ve aydın Müslümanları olarak yürümektir. Kim ki Kur’an’la beraberdir o çağının ilerisindedir, kim ki ona karşıdır o gerilerin gerisindedir. Ne mutlu ki rabbimizin büyük emanetini yüklenmiş değerli hafız kardeşlerimize, kıymetli ailelerine, hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza ve böyle güzel bir gençliğe de sahip olan bizlere” cümleleriyle noktaladı.

Önemli Bir Adım Attılar

Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, “Sütçü İmam’ın, Rıdvan Hoca’nın, Abdal Halil Ağa’nın torunları, çok kıymetli Kahramanmaraşlılar Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği, desteği ve duası olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hafızlık hocalığı büyük fedakârlıklar ister. Tüm hocalarımızı da tebrik ediyorum. Çocukları dersini yapamadığında, bırakmayı istediğinde her zaman onları tekrardan teşvik eden, çocuğunun yanında yer alan tüm anne babaları da tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Kahramanlık kendisine çok yakışan güzel şehrin güzel evlatları, Kur’an-ı Kerim’e karşı vazifelerimiz konusunda önemli bir adım attılar. Kur’an yolculuğunda hafızlarımızın Kur’an-ı ezberlemesi en önemli adımdır ancak bir adımdan ibarettir. Mutlaka arkasının da gelmesi gerekiyor” dedi.

Hafızlara İcazet Belgeleri Takdim Edildi

Protokol konuşmalarının ardından icazet programı, hatim tertibi ve dualarla devam etti. Hatim tertibinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri, hafızları tebrik ederek icazet belgelerini ve ödüllerini takdim etti. Toplamda 600 hafıza icazet belgelerinin verildiği merasim, hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.