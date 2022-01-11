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Heybesini Alıp İnsanlık Ve Hizmet İçin Yola Çıkanların Hikayesi Çok Olur

Şimdi diyeceksinizki kimden bahsediyor yine diye.

Heybesini Alıp İnsanlık Ve Hizmet İçin Yola Çıkanların Hikayesi Çok Olur

Heybesini Alıp İnsanlık Ve Hizmet İçin Yola Çıkanların Hikayesi Çok Olur

Şimdi diyeceksinizki kimden bahsediyor yine diye.

11 Ocak 2022 Salı 15:45
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Tabiki Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi'den hemde 7 diplomalı.

Çorum Valisi olduğu günden bu yana gönüllerde taht kurmaya devam ediyor, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmıyor, tatlı dili güler yüzü ile gönül köprüleri kuruyor. Türkiye benim vatanım Türk milleti benim halkım, bu vatan ve ay yıldız bayrağım diyerek Çorum halkı için gece gündüz çalışan sayın Vali Mustafa Çiftçi herkesi ve her kesimi kucaklayarak kanayan her yaraya çare derman ve merhem olmaya devam ediyor.

Göreve geldiği ve Çoruma Vali olduğu günden bu güne kadar halkın içinde olmaktan keyf alarak çözüm bekleyen ne kadar sorun varsa yerinde tespit edip sorunların üstesindende başarı ile çıkıp yine halkın hizmetine sunup yüzlerinin gülmesinden de mutlu oluyor.

Çorumlu olan ve İzmirde yaşayan bir basın mensubu olarak sayın Vali Mustafa Çiftçi'yi takip ediyorum. Bu güne kadar Çorum ve halkı için çalışan sanayicisinden üreticisine, üretimcisinden tüketicisine kadar takip eden süreci yakınen takip ederek herkesin ve herkesimin mutlu olması için gecesini gündüzüne katarak önceliğim Çorum ve halkı için diyerek gönüllerde taht kurmaya devam eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi İzmirde yaşayan bir Çorumlu olarak yürekten kutluyor ve alkışlıyorum.

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Çorum Öğretmenevi'nde basın mensuplarına kahvaltı verdi. Kahvaltıya katılan diğer kamu yöneticileri.

Vali Çiftçi ile birlikte Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emiyet Müdürü Mehmet Gülser, il  Jandarma komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkanı Şevket Erzen ve Hitit Gazeteciler Derneği Başkanı Birkan Demirci görülüyor.

10 Ocak çalışan gazetecileride unutmayan Çorum Valisi sayın Mustafa Çiftçi yerel basına muhteşem bir kahvaltı vererek basının sorunlarını dile getiren basın mensuplarının her türlü sorunlarını en kısa zamanda çözmek için her türlü imkanı saglayacaklarını dile getiren Sayın Vali Mustafa Çiftçi'yi alkışlıyor İzmir'de yaşayan Çorumlu bir basın mensubu yürekten kutluyor saygılarımı sunuyorum.

HEYBESİNİ ALIP YOLA, ÖNCE İNSAN VE HERŞEY İNSANLIK İÇİN DİYEREK YOLA ÇIKANLARIN TÜM YOLLARI AÇIK HEYBELERİ DOLU OLSUN İNŞALLAH.

Anahtar Kelimeler:
Heybesini Alıp İnsanlık Ve Hizmet İçin Yola Çıkanların Hikayesi Çok Olur
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