İskur Grup İki Şirketiyle Zirvede

Kahramanmaraş’ın en köklü kuruluşlarından biri olan İskur Grup’un, Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu arasına girdirdiği iki firmasındaki yükselişi 2022 yılında da devam etti. Hayırsever İşadamı Abdulkadir Kurtul’un kaptanlığında yatırımlarını ve büyümesini tüm hızıyla sürdüren İskur Grup, son yıllarda geleceğin stratejik sektörü haline gelen enerji alanında da devasa yatırımlara imza atmış, ülkenin dışa bağımlılığının azalmasına katkı sunmuştu.

İskur Grup’un yükselişi İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan İSO 500 listesine de yansıdı. 2020 yılında Türkiye’nin en büyük 320’inci şirketi konumunda olan İskur Tekstil Enerji San. Ve Tic. A.Ş. 2021 verilerine göre ise 63 basamak birden çıkaran Türkiye’nin en büyük 257’inci şirketi oldu.

Açıklanan İSO 500 listesinde 2020 verilerine göre 463’üncü sırada bulunan ikinci şirketi İskur Boya Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’de 2021 verilerine göre 52 basamak yükselerek 411’inci sıraya yükseldi.

Hayır yatırımlarıyla Kahramanmaraş’ta takdir toplayan İskur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul, Türkiye’nin en büyükleri arasına iki şirket girdirerek kentin gururu oldu.