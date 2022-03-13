İstanbul Esenler Belediye Başkanı Kayınvalidesi Kahramanmaraş’ta Toprağa Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun kayınvalidesi Cennet Yıldız, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Cennet Yıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından Kahramanmaraş Ulu Camii'ne getirildi.

Cenazeye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilçe belediye başkanları ile yurttaşlar katıldı.

Tevfik Göksu da Yıldız ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Yıldız'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Göksu, cenazenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini yalnız bırakmayan isimlere teşekkür etti:

"Rahmet-i Rahman'a kavuşan Kayınvalidem Cennet Yıldız annemizi Kahramanmaraş Ulu Camiinden Hakk'a uğurladık. Cenazemize katılan, arayan, mesajlarını ileten ve dualarını esirgemeyerek bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.”