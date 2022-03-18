Kahramanmaraş kaledibi Türk Telekom taşındı

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom ofisi yeni adresine taşındı. Türk Telekom Ofisi, salgın dönemi kurullarına uygun şekilde hizmet veriyor.

Yeni adresine taşınan Kahramanmaraş Kaledibi Türk Ofisi’nin açılış töreni, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebelioğlu, Kahramanmaraş İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Özdurhan, Onikişubat İlçesi Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Kadir Okatan, Türk Telekom Adana Bölge Müdürü Yılmaz Tohumoğlu ve Kahramanmaraş Telekom Müdürü Ali Kamalak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom ofisinde mobilden sabit ses ve internete, Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’dan satış sonrası desteğe kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor.

Kahramanmaraş Kaledibi Türk Telekom Ofisi hafta içi 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet verirken hafta sonu ise kapalı olacak.