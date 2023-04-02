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Kahramanmaraş Sanayi Esnafı İşbaşı Yaptı

Kahramanmaraş'ta iki depremi üst üste yaşayan 59 yıllık kaporta ustası Mehmet Kadı Mehmetoğlu, sanayi sitesindeki hasarlı binasının bahçesinde depremden zarar gören araçları tamir etmeye başladı.

Kahramanmaraş Sanayi Esnafı İşbaşı Yaptı

Kahramanmaraş Sanayi Esnafı İşbaşı Yaptı

Kahramanmaraş'ta iki depremi üst üste yaşayan 59 yıllık kaporta ustası Mehmet Kadı Mehmetoğlu, sanayi sitesindeki hasarlı binasının bahçesinde depremden zarar gören araçları tamir etmeye başladı.

02 Nisan 2023 Pazar 15:29

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde 59 yıllık kaporta ustacısı, yaşanan büyük depremlerin ardından kolları sıvayarak beraberinde çalıştığı 5 kişiyle beraber depremde hasar gören araçları tamir etmek için işbaşı yaptı.

‘Biz Kahramanmaraşlıyız yeniden küllerimizden doğmak zorundayız’ diyen kaporta ustası Kadı Mehmetoğlu, depremde yaşadığı anları ve sonrasında ailesini emin bir yere alarak iş yerini aştı.

Depremin açtığı yaraları sarmak bünyesinde çalıştırdığı işçilere katkı sağlamak ve depremzedelerin araçlarını yeniden ekonomiye kazandırmak için kolları sıvayan Kadı Mehmet oğlu, “Kendimizi toparladık yaralarımızı sardık yeniden işimizin başındayız” dedi.

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Kahramanmaraş Sanayi Esnafı İşbaşı Yaptı
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