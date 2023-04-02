Kahramanmaraş Sanayi Esnafı İşbaşı Yaptı

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde 59 yıllık kaporta ustacısı, yaşanan büyük depremlerin ardından kolları sıvayarak beraberinde çalıştığı 5 kişiyle beraber depremde hasar gören araçları tamir etmek için işbaşı yaptı.
‘Biz Kahramanmaraşlıyız yeniden küllerimizden doğmak zorundayız’ diyen kaporta ustası Kadı Mehmetoğlu, depremde yaşadığı anları ve sonrasında ailesini emin bir yere alarak iş yerini aştı.
Depremin açtığı yaraları sarmak bünyesinde çalıştırdığı işçilere katkı sağlamak ve depremzedelerin araçlarını yeniden ekonomiye kazandırmak için kolları sıvayan Kadı Mehmet oğlu, “Kendimizi toparladık yaralarımızı sardık yeniden işimizin başındayız” dedi.