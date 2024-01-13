Kahramanmaraş şehitlerini bekliyor

Kahramanmaraş’ta P. Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in baba evi Türk bayrağı ile süslendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yapılan saldırıda şehit olanlardan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin depremzede olduğu öğrenildi. Konteynırda kalan aileye acı haber ulaştırılırken, Özdemir'in anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Şehit Özdemir'in en büyük hayalinin evlenmeden ailesine bir ev almak olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, şehit oldu. Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'nde yaşayan baba Ali-Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı bölgeye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşı Kahramanmaraş’ın merkez ilçesi Şerefogğlu mahallesindeki mahalle mezarlığında bugün ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.