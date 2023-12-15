Kahramanmaraş'ta hafızlık ve ezan okuma yarışması düzenlendi

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında dereceye giren 1.Yunus Emre Köse, 2.Ahmed Alhwdı, 3.Ahmed Alsalama isimli öğrencilere ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında dereceye giren 1. Muhammed Eren Aksoy, 2.Kayra Emre Ünal, 3.Ahmet Tahir Sönmez isimli öğrencilere ve tüm katılımcı öğrencilere danışman öğretmenleri ile birlikte hediyelerini Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Irmak, Şekerli Vakfı Başkanı Eşref Şekerli, Rıdvan Hoca Vakfı Başkanı Bayram Nurdoğan, Kahramanmaraş Platformu Başkanı Süleyman Erayman, İlahiyatlar Dernek Başkanı Mehmet Emin Kararmaz ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklık takdim etti.

Her iki kategoride de 15 Temmuz Şehitler İHO öğrencileri il birinciliklerini elde etmişlerdir. Hediyeler için desteğini esirgemeyen Şekerli Vakfına, Rıdvan Hoca Vakfına, Büyükşehir belediyesine, ve Erenler İmam Hatip Ortaokuluna teşekkür edildi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin her daim yanında olan, yetişmelerinde büyük emekleri olan danışman öğretmen ve Kuran kursu hocaları da unutulmadı.