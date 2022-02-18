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Kahramanmaraş'ta Şehitlerin İsimleri Okulun Sınıflarında Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, "Her Sınıf Bir Şehit" projesi kapsamında Gazi Ortaokulu'nun sınıflarına şehitlerin isimleri verildi.

Kahramanmaraş'ta Şehitlerin İsimleri Okulun Sınıflarında Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta Şehitlerin İsimleri Okulun Sınıflarında Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, "Her Sınıf Bir Şehit" projesi kapsamında Gazi Ortaokulu'nun sınıflarına şehitlerin isimleri verildi.

18 Şubat 2022 Cuma 13:34
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Kahramanmaraşlı asker, polis ve UMKE personeli 26 şehidin ismi okuldaki sınıflara verildi. "Her Sınıf Bir Şehit" projesi kapsamında Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen sınıfların açılışı törenle yapıldı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, törende yaptığı konuşmada, sınıflarda eğitim gören çocukların vatan, millet, devlet sevgisini ve bu vatanın ne fedakarlıklarla korunduğunu bilmesi gerektiğini söyledi. Keçeli, her sınıfa şehitlerin isimlerinin verildiğini, vefa göstergesi olarak şehitlerin isminin yaşatılması için bu tür projelere destek olduklarını ifade etti.

Sınıflarda yetişecek öğrencilerin vatana, millete hayırlı bir evlat olmalarını dileyen şehit Ahmet Akdal'ın annesi Remziye Akdal, kendisinin de böyle bir evlat yetiştirdiğini söyledi.

Öğrencilerden Serhan Tuncer ise şehitleri canı gönülden sevdiğini, sınıflarına verilen şehit isimlerini gururla taşıyacaklarını belirtti.

Törene, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahaçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve şehit aileleri katıldı.

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Kahramanmaraşta Şehitlerin İsimleri Okulun Sınıflarında Yaşatılıyor
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