Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu güven tazeledi

Toplantıya katılan çok sayıda STK temsilcisi, 65 adet dernek ve vakıf başkanının yanısıra; Platform danışma kurulundaki değerli akademisyenlerimiz, Türkoğlu belediye başkanımız, kanaat önderlerimiz, katılımcı STK temsilcilerimiz yaptıkları konuşmalarda, Ahmet Kolutek başkanlığındaki yönetim ekibiyle birlikte bu kente artı değerler katabilmenin heyecanını yaşayarak güzel temennilerde bulunarak başarı dileklerini ilettiler. Kuruluşundan bugüne bu kent için gösterdikleri gayretle çok önemli hizmetler yapan, tarihimize kültürümüze sahip çıkmak adına çeşitli etkinlikler tertipleyen Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu ve birlikte çalıştıkları STK mensuplarına geçmiş dönemdeki hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz.
Yeni dönemde yeni bir gayretle, danışma kurulu ve STK dernek ve vakıflarımızla, bu kent için bizim de söyleyeceklerimiz var demek için, inşallah güzel hizmetlere vesile olmak adına, Platform Başkanı Ahmet Kolutek yönetimine ve Platformu oluşturan değerli STK mensuplarına başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun dileklerimle çok teşekkür ediyorum.
(Ali Avgın)
Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu yeni yönetim kurulu
Ahmet Kolutek (BAŞKAN)
Şaban Kaptanoğlu
Fatih Yıldız
Ali Avgın
Fatih Mehmet Zülkadiroglu
Abdurrahman Akbaba
Ramazan Gürbak
Adnan Alagöz
Zafer Başa
Adem Aydoğan
İbrahim Gülsu
Danışma Kurulu Üyeleri
Prof.Dr Orhan Doğan
Prof.Dr Kadir Saltalı
Prof.Dr Mehmet Akif Özdoğan
Prof.Dr Mehmet Özkarcı
Prof.Dr İbrahim Solak
Doç. Dr Ziya Dumlupınar
Osman Okumuş
Dr. Ali Ünsal
Cengiz Berberoğlu
Duran Doğan
Mehmet Akpınar