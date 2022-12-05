Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu güven tazeledi

Toplantıya katılan çok sayıda STK temsilcisi, 65 adet dernek ve vakıf başkanının yanısıra; Platform danışma kurulundaki değerli akademisyenlerimiz, Türkoğlu belediye başkanımız, kanaat önderlerimiz, katılımcı STK temsilcilerimiz yaptıkları konuşmalarda, Ahmet Kolutek başkanlığındaki yönetim ekibiyle birlikte bu kente artı değerler katabilmenin heyecanını yaşayarak güzel temennilerde bulunarak başarı dileklerini ilettiler. Kuruluşundan bugüne bu kent için gösterdikleri gayretle çok önemli hizmetler yapan, tarihimize kültürümüze sahip çıkmak adına çeşitli etkinlikler tertipleyen Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu ve birlikte çalıştıkları STK mensuplarına geçmiş dönemdeki hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz.

Yeni dönemde yeni bir gayretle, danışma kurulu ve STK dernek ve vakıflarımızla, bu kent için bizim de söyleyeceklerimiz var demek için, inşallah güzel hizmetlere vesile olmak adına, Platform Başkanı Ahmet Kolutek yönetimine ve Platformu oluşturan değerli STK mensuplarına başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun dileklerimle çok teşekkür ediyorum.

(Ali Avgın)

Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu yeni yönetim kurulu

Ahmet Kolutek (BAŞKAN)

Şaban Kaptanoğlu

Fatih Yıldız

Ali Avgın

Fatih Mehmet Zülkadiroglu

Abdurrahman Akbaba

Ramazan Gürbak

Adnan Alagöz

Zafer Başa

Adem Aydoğan

İbrahim Gülsu

Danışma Kurulu Üyeleri

Prof.Dr Orhan Doğan

Prof.Dr Kadir Saltalı

Prof.Dr Mehmet Akif Özdoğan

Prof.Dr Mehmet Özkarcı

Prof.Dr İbrahim Solak

Doç. Dr Ziya Dumlupınar

Osman Okumuş

Dr. Ali Ünsal

Cengiz Berberoğlu

Duran Doğan

Mehmet Akpınar