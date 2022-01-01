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Kahramanmaraş Valisi Coşkun yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Coşkun yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

01 Ocak 2022 Cumartesi 11:45
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Coşkun, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan ile görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Vali Coşkun ve beraberindekiler, hastane acil servisleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), 112 Acil Çağrı Merkezi, polis merkezi ve jandarma karakollarını ziyaret etti.

Tedbirlerin vatandaşın huzur ve güvenliği için alındığını belirten Coşkun, "Onların bu fedakarlığı sayesinde vatandaşlarımız evlerinde huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyorlar. İlimizde bu huzuru sağlayan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Coşkun, daha sonra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden kentteki önemli noktaları canlı olarak takip etti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yeni yıl dolayısıyla görevlerinin başında olan emniyet personelini ziyaret etti.

Cebeloğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yakınındaki kontrol noktasına yaptığı ziyarette personelin yeni yılını kutlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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