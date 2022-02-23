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Kahramanmaraş yeni stadyumuna kavuşuyor

Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanda başlatılan dönüşüm çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği içerisinde şehrimize yeni stadyumu kazandırıyoruz. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanı Spor Kompleksine dönüştürüyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş yeni stadyumuna kavuşuyor

Kahramanmaraş yeni stadyumuna kavuşuyor

Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanda başlatılan dönüşüm çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği içerisinde şehrimize yeni stadyumu kazandırıyoruz. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanı Spor Kompleksine dönüştürüyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:30
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yeni Spor Kompleksi projesi kapsamında Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nda başlatılan dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan ile yetkililerden bilgi alan Başkan Hayrettin Güngör, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde 12 Şubat ve Hanefi Mahçiçek Stadyumları bulunuyor. İki tesisimizde dönemin şartlarına göre yapılmış. 12 Şubat Stadyumu’nda zaman zaman bir takım yenilemeler olmuş. Ama geldiğimiz noktada iki stadyum da depremsellik özelliğini taşımıyor ve bir güvenlik riski vardı. Tüm şartlar dikkate alındığında biz belediyemize ait Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanda yeni bir projeyi hayata geçirmeye yönelik bir çalışma başlattık” diye konuştu.

Bakanlıktan 100 Milyon TL Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da konu ile bilgi verdiklerini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretinde düşüncemizi arz ettik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Ardından Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’nun ziyaretinde iki stadyumda da incelemelerde bulunduk. Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, İç İşleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla düşüncelerimizi bakanımıza aktardık ve projemizi Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanda yapma kararı aldık. Bu yatırımı Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçiriyoruz. Bakanlığımızın 100 Milyon TL’lik desteği olacak” dedi.

Hayırlı Olsun

Yeni projenin bakanlık tarafından da uygun görüldüğünü belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimize kazandırılacak olan yeni spor kompleksinin içerisinde en az 15 bin kişilik yeni stadyum, yürüyüş ve bisiklet yolları, tam olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, yeme içme mekânları, idari binalar, Kahramanmaraşspor Tesisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası, antrenman sahaları ve spor alanları yer alacak. Büyükşehir Belediyesi olarak planımızı hazırladık ve geçtiğimiz hafta bakanlığımıza sunduk. Planımız uygun görüldü ve bu doğrultuda yıkım çalışmalarımız başladı. Bu süreçte de uygulama projemizin hazırlıklarını başlattık. Süreçlerin ardından inşallah burada yeni stadyumumuzun da temelini atmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.02.2022 18:45
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Yeni Stadyumuna Kavuşuyor
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