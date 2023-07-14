Kahramanmaraş’a 2 yeni hastane müjdesi verilmişti ama çivi bile çakılmadı! Neyi bekliyorsunuz?

Kentte, alt yapıdan, üst yapıya büyük yıkım yaşanırken, yaşanan yıkım şehri yönetenlerin basiretini de bağlamış sanki.

Çünkü depremin üzerinden 5 aya aşkın bir süre geçti. Geriye dönüp baktığımızda, hastane ve içmesuyu kentin en büyük sorununu oluşturuyor.

Depremzede Kahramanmaraş halkı, su zengini şehirde hazır suya talim ederken muayene için ise Yörükselim Hastanesine kaldı.

Bir milyona aşkın nüfusuyla depremde ağır yaralı çıkan Kahramanmaraş halkı, Necip Fazıl Şehir hastanesinin yer seçiminde siyasetçilerin ihtiraslarına kurban edildi. Maalesef 2012 yılında hastane inşaatı Türkiye’nin en tehlikeli fay hatlarından biri olarak bilinen Doğu Anadolu fay hattı üzerine inşa edildi.

Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bir mühendis, yapılan bütün uyarılara rağmen 400 yataklı Necip Fazıl Hastanesi’nin fay hattının üzerine yapıldığını ve hastanenin inşa edildiği zeminin ise, bataklık bir alana olduğunu ifade etmişti.

Kaçınılmaz son olarak 6 Şubat depremi hastane içerisinde birtakım kolonların taşıyıcı sisteminde patlaklara yol açtı ve şu an milyonlarca liralık deva hastane binası riskli durumda olmasından dolayı atıl vaziyette.

Depremden sonra hastane binası acil bölümü ve birkaç poliklinik dışında kullanılamıyor. Rant uğruna hastaneyi inatla fay üzerine kurduran ve milyonlarca liralık atıl bir hastaneye imza atan dönemin idarecileri dışarıda elini kolunun sallayarak gezerken Kahramanmaraş halkı ise muayene olabilmek için Yörükselim hizmet binasında saatlerce doktor sırası bekliyor.

YENİ BİR HASTANE ŞART OLDU

Necip Fazıl Şehir Hastanesi, yılda ortalama 20.000’in üzerinde ameliyat, 70.000 hasta yatışı ve yaklaşık 2.000.000 poliklinik başvurusu yapılıyordu. Bu rakamlara bakıldığında Yörükselimdeki hastane binasının bu denli büyük talebe yetişmesi mümkün değil.

Öte yandan, tedavi uygulama imkanın olmadığı ancak kısıtlı muayene hizmeti veren Onkoloji ve Hematoloji gibi bölümlerin hastaları sırf tedavi olmak için farklı şehirlere taşınıyor. Doktor az, tedavi yok, vatandaş ya hastalığın pençesinde ölecek yada şehri terk edecek.

Çaresiz kalan hastalara memleketlerini terk etmek ise çok zor geliyor.

Hem bu göçlerin önüne geçebilmek hem de şehirdeki hayatın normal akışına dönebilmesi için sağlık yatırımlarının hız kazanması gerekiyor.

Bu nedenle, başta Kahramanmaraş’ta görev yapacak doktorların ve sağlık personelinin çalışma şartları iyileştirilmeli, diğer yandan acilen faylardan uzak yeni bir Şehir Hastanesi yapılması şart.

SEÇİMDEN ÖNCE 2 YENİ HASTANE MÜJDESİ VERİLMİŞTİ AMA ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI!

14 Mayıs seçimlerinden önce Kahramanmaraş’ın siyasi erki kent için 2 yeni hastane müjdesi verilmişti.

Gazi kışlasının kuzeyinde yer alan 39 bin metrekarelik alanda 250 yataklı bir modern hastane inşa edileceği, diğer taraftan sadece 350 yataklı hastane ile kalmayıp, kentin batısında yer alan Hasancıklı mevkiinde 850 yataklı tam teşekküllü bir hastane inşa edileceğini bildirmişti.

Seçimlerin üzerinden 2 ay geçti. Ancak, müjde verilen bölgelerde bir çivi bile çakılmadı. Eğer yapılacaksa bekleme vakti değil, harekete geçmenin tam zamanı.

Umarım şehri yönetenler bir an evvel şöyle bir silkelenir ve Kahramanmaraş’ı eski ihtişamlı günlerine çevirirler.

Yoksa kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu şehrin ayağa kalkması çok zor olacak.