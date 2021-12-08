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Kahramanmaraşlı İş İnsanları Türkoğlu'nda Buluştu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Türkoğlu Belediyesi tarafından ortak yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraşlı İş İnsanları Türkoğlu'nda Buluştu

Kahramanmaraşlı İş İnsanları Türkoğlu'nda Buluştu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Türkoğlu Belediyesi tarafından ortak yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 15:09
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Türkoğlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, geçtiğimiz günlerde TBMM'den çıkarılan özel kanunla Islah OSB'nin resmiyet kazanması ve ilçe sınırları içesinde kurulacak olan Gıda OSB ile ilgili yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil Tekin, Domuztepe Höyüğündeki kazı çalışmalarının önemi ve geleceğe dönük projelerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, buradaki konuşmasında, belediye olarak bölgenin gelişimine yönelik ciddi projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Islah OSB'nin resmiyet kazanmasıyla birlikte bölgeden geçen Aksu Çayı'nın arıtılıp adı gibi ak olacağını ifade eden Okumuş, "Şuan siyah akıyor, bunu tekrar eski haline döndürmek istiyoruz. Bize düşen ne varsa OSB ve belediyecilik tecrübemizle bu konuya yoğun bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu da kentteki OSB'lerle ilgili yürütülen projeleri konuşmak için bir araya geldiklerini hatırlatarak, söz konusu projelerde başarılı olmak zorunda olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından başkan Okumuş, katılımcılara ilçedeki Tarihi Su Değirmeni ve Karapınar Su Park'ı gezdirdi.

Programa, Türkoğlu Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu da katıldı.

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Kahramanmaraşlı İş İnsanları Türkoğlunda Buluştu
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