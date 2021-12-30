Kahramanmaraş’ta 2021 yılında orman yangınlarında 430 hektar alan zarar gördü

Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan yılsonu değerlendirmesinde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, “Ormanlarımızda meydana gelen yangınların yüzde 90'si insan kaynaklı” dedi.

Açıklamasına Kahramanmaraş’ın coğrafi bölgesi ve sorumluluk alanı hakkında bilgi vererek başlayan Mustafa Koç, “Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Akdeniz bölgesinde bulunmakta olup sorumluluk alanı 2.800.371 hektardır bu alanların 869.129 hektarı ormanlık alan 1.931.242 hektarı açıklık alandır. Kahramanmaraş’ta ormanlık alanı 521.413 hektardır. İlimizin yüzde 36 ormanla kaplıdır. Ormanlık alanlarımızın artırmak için her yıl fidan dikimine devam ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizde 2021 yılında 5.402.000 Fidan dikilecektir. Bölge Müdürlüğümüz genelinde ise 9.817.000 adet fidan toprakla buluşturulacaktır” dedi.

“2021 yılında 252.000.000 fidan toprakla buluşturulacaklarını söyledi”

Orman Genel Müdürü olarak Türkiye'de yaşayan her 1 kişi için 3 adet fidan dikimi yapılacağını kaydeden Koç, 2021 yılında 252.000.000 fidan toprakla buluşturulacaklarını söyledi.

Koç, açıklamasının devamında ise, bölge müdürlüğü tarafından verilen destekleri şöyle sıraladı: “Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak seyahat vatandaşlarımızın daha ferah bir şekilde seyahat etmeleri için her yıl yol kenarı ağaçlandırması yapılmaktadır. 2021 yılında 100 kilometrelik yol ağaçlandırması yapılmıştır. Kahramanmaraş ilimizde ise Edebiyat yolunda 28 kilometre yol ağaçlandırılarak yeşil bir görüntü oluşmuştur. Orman Bölge müdürlüğümüz olarak tarım ve hayvancılığa da büyük destek vermekteyiz. Meralar da mera ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 2021 yılında 200 hektarlık alanda Mera ıslah çalışması yapılmıştır. Bu sahalara suluklar ve gölgelikler yapılmıştır. Gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında 2015-2020 arasında 450.000 adet Badem, 97.400 adet Ceviz, 70.390 adet Zeytin, 10.200 adet Alıç, 55.000 adet Menengiç, 430,000 adet diğer türlerden olmak 1.112.990 adet GGT dikilmiştir. 117.934 adet Delice, 178.000 adet alıç, 137.000 adet Menengiç, 111.000 adet diğer türlerden olmak üzere 543.934 adet aşılama yapılmıştır. Orman Bölge müdürlüğümüz olarak ağaçlandırmaya büyük önem vermekteyiz ve ağaçlandırmada kullanılan fidanları kendimiz üretmekteyiz. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 11.000.000 Fidan üretimi yapılmakta, Kahramanmaraş genelinde ise 2021 yılında 5.022.000 fidan üretilerek ağaçlandırma sahalarında kullanılmıştır. Orman Bölge müdürlüğümüz olarak odun dışı şube hizmetlerinde de vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde dinlenebilmeleri için mesire alanları kuruluşu yapmaktayız, şu anda bölgemizde 57 adet Mesire Alanı bulmaktadır. Bunun 25 tane Kahramanmaraş ilinde bulunmaktadır.2021 yılında 4 tane mesire alanı kuruluşu için de genel müdürümüze gönderilmiştir. Bizim ilimizin Yayla turizmi ve doğa turizmini gelişmesi için birçok mesire alanı yapılmakta özellikle Başkonuş mesire alanında eko turizm alanı önemli yer kaplamaktadır. Kahramanmaraş Başkonuş eko turizm alanı 12.890 metre uzunluğunda 2 adet yürüyüş parkuru, 1 adet bisiklet parkuru yapılmıştır.”

Kahramanmaraş’ta 18 adet bal ormanının yer aldığına dikkat çeken Koç, “Bölge müdürü olarak vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sağlamak için ormanlarda yetişen kantaron, fıstıkçamı, Defne ve benzeri türlerin satışı ile Kahramanmaraş’a 2021 yılı Ekim ayı itibari ile 9.184 Ton odun dışı ürün üretilmiş 66.017 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 2021 yılında 1 adet bal ormanı kurulmuş olup, toplam 18 adet Bal Ormanımız mevcuttur. 2022 Yılında 2 adet bal ormanı yapımı planlanmıştır. Kahramanmaraş’a 2021 yılında 1 adet bal ormanının kuruluşu yılsonuna kadar tamamlanacaktır, toplam 8 adet Bal Ormanımız mevcuttur. 2022 Yılında 1 adet bal ormanı yapımı planlanmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yerinde kalkınmaları için Orköy kredi desteği verilmektedir. Bu kapsamda Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğümüz 2021 yılında 235 aileye 8.854.500 TL Orköy kredi desteği sağlamıştır. Son 3 yılda 647 aileye 22.648435 TL kredi verilmiştir. Kahramanmaraş’a 2021 yılında 61 aileye 2.314.500 TL Orköy kredi desteği sağlamıştır. Son 3 yılda 177 aileye 7.480.636 TL Kredi verilmiştir. Bu desteklerin yüzde 20 hibedir” diye konuştu.

Orman bölgeleri için 12 kilometre yeni yol yapıldığını belirten Koç, “Böylece orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

“Kahramanmaraş’ta 202 yılında 102 adet orman yangını meydana geldi”

Koç, konuşmasının sonunda Kahramanmaraş’ta 2021 yılında yaşanan orman yangınları hakkında şunları söyledi: “Ormanlarımızda meydana gelen yangınların yüzde 90'i vatandaş eliyle olmaktadır. 2021 yılında, Kahramanmaraş’ta 102 adet yangın meydana gelmiş bu yangınlarda 430 hektar alan zarar görmüştür. Çok şükür 2021 yılında büyük bir yangın olmadı. Yangınlara hızlı müdahale için yangın havuzları yapılmaktadır. Şuan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 62 adet yangın havuzu ve 70 adet baraj ve gölet olmak üzere toplam 132 adet su kaynağı mevcuttur. 2021 yılında 8 adet yangın havuzu daha yapılarak toplam yangın havuzu sayımız 70 olmuştur. Yangınları erken müdahale edebilmek için ormanlarımızı sürekli gözetliyoruz bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 16 adet kulesi, 4 adet insansız gözetleme kulesi mevcuttur.”