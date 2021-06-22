Kahramanmaraş’ta çekilecek olan filmin yapımcısı detayları anlattı!

Salman’ın instagram hesabından yaptığı canlı yayına konuk olan yapımcı Cüneyt Şentürk, projenin detaylarına ilişkin vatandaşların merak ettiği soruları tek tek yanıtladı.

Projenin senaristliğini eşi Banu Şentürk’ün yapacağını, şu anda senaryonun bitme aşamasında olduğunu, kendisinin de bu hafta içinde Kahramanmaraş’ta bazı temaslarda bulunacağını belirten Şentürk, filmin içeriğiyle ilgili verdiği detaylarda, dondurmacı iki aile arasında geçen bir hikâye olduğunu anlattı.

Şentürk, “Biz Kahramanmaraş’ın kültür ve değerlerini öne çıkartmak istiyoruz. Beraberinde çekimleri yapacağımız alanlarda yine kenti tanıtacağız. Dondurmacılıkla geçimini sağlayan ailelerin arasındaki çekişmeyi anlatacağız.” dedi.

Oyuncu kadrosunun tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

“Filmle ilgili tüm hazırlıklarımızı büyük bir heyecan içerisinde yapıyoruz. Kahramanmaraş’tan yeni insanlar tanıdıkça, projenin başarılı olacağına dair inancımız da artıyor. Şehirle ilgili en ince ayrıntılara kadar yer vereceğiz. Kahramanmaraş halkından, iş adamlarından ve yetkililerden projeye maddi manevi her türlü destek olmayı bekliyoruz.”

Filme sponsor olmak isteyen firmaların ise gecikmeden kendileriyle irtibata geçmeleri gerektiğinin altını çizen Şentürk, “Bu hafta Kahramanmaraş’ta olduğum süre zarfında çekimlerle ilgili planlamaların yanında sponsor görüşmelerini de yapacağım. İnşallah güzel bir çalışma olacak.” Diye konuştu.