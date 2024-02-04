Kahramanmaraş’ta Cumhur İttifakı adayları açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da katıldığı Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende AK Parti'den 8 ve MHP'den 3 olmak üzere toplamda 11 belediye başkan adayının isimleri açıklandı.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’in liderliğinde Afşin Koray Kıraç, Andırın Ahmet Sinan Gökşen, Çağlayancerit Hasan Onaran, Dulkadiroğlu Necati Oktay, Ekinözü Harun Şahin, Elbistan Abdullah Yener, Göksun Hüseyin Coşkun Aydın, Nurhak İsmet Göksu, Onikişubat Hanifi Toptaş, Pazarcık Murat Ceyhan ile Türkoğlu Feyzettin Okumuş yerel seçimlerde başkanlık için yarışacak.