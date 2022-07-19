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Kahramanmaraş’ta emoji yarışmasına yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, ‘Emojilerle Anlat’ yarışmasını gençlerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmaya gençler yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş’ta emoji yarışmasına yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ta emoji yarışmasına yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, ‘Emojilerle Anlat’ yarışmasını gençlerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmaya gençler yoğun ilgi gösterdi.

19 Temmuz 2022 Salı 10:25
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi, kurulduğu günden itibaren gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Şehirde pek çok sosyal faaliyeti hayata geçiren Gençlik Meclisi, ‘Emojilerle Anlat’ yarışması gerçekleştirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmada üçer kişiden oluşan 10 takım dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Renkli anlara sahne olan yarışmanın birincisi Level 5, ikincisi ZEYMER ve üçüncüsü ise Power Puff Girls takımı oldu. Şarkılar, atasözleri ve deyimler, kültür – sanat, ülkeler ve Kahramanmaraş yöresel gibi farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmada birinci olan takıma akıllı saat, ikinci olan takıma akıllı bileklik ve üçüncü olan takıma bluetooth kulaklık hediye edildi.

Gençlerle Bir Araya Gelmeye Devam Edeceğiz

Emojilerle Anlat yarışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli, “Türkiye’nin en etkin Gençlik Meclislerinden birisi olarak şehrimizde özellikle gençlerimize yönelik çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Emojilerle Anlat yarışmamız da bunlardan bir tanesi. Genç kardeşlerimiz yarışmamıza beklediğimizin de üzerinde bir ilgi gösterdi. Bu da bizleri son derece memnun etti. İnşallah önümüzdeki süreçte de çeşitli etkinliklerde genç kardeşlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Emoji Yarışmasına Yoğun Ilgi
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