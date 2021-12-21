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Kahramanmaraş’ta hat sergisi ziyarete açıldı!

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde hat sergisinin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu tarihi mekânda hat sanatının nadide eserlerini sergiye açtık. Tüm hemşehrilerimizi bu eserleri görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta hat sergisi ziyarete açıldı!

Kahramanmaraş’ta hat sergisi ziyarete açıldı!

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde hat sergisinin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu tarihi mekânda hat sanatının nadide eserlerini sergiye açtık. Tüm hemşehrilerimizi bu eserleri görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

21 Aralık 2021 Salı 12:45
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen hat sergisi açılışına katıldı. Aralık Kültür Sanat Sezonu kapsamında Hattat Kuddusi Doğan imzasıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan eserleri inceleyen Başkan Güngör, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müze’mizde, bu tarihi mekânda; hat sanatının nadide eserlerini sergiye açtık. Kahramanmaraş’ımız sanat ve kültürün her alanında Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Şiir ve edebiyatın başkenti olan kahraman şehrimizde çok değerli bir sanatçımızın eserlerinin sergilenmesi de bizim için çok anlamlı. Kuddusi Hocamıza çok teşekkür ediyoruz, eserler gerçekten çok etkileyici. Bundan sonra da bu mekânda muhtelif alanlarda birçok sergi düzenleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu eserleri görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Müzenin İlk Hat Sergisi

Hattat Kuddusi Doğan ise düzenlenen sergiye ilişkin açıklamasında, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde ilk hat sergisini bize nasip oldu. Tarihi ve çok anlamlı bir mekanda, son derece güzel bir sergi salonunda ziyaretçilerimiz eserlerimizi inceledi. Burası inşallah 31 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak. Ben de burada olacağım. Burada hat sanatının farklı teknikleriyle oluşturulmuş toplam 32 eserimiz yer alıyor. İnşallah Kahramanmaraş’ımızın kültür ve sanat hayatına bir renk katmış olur. Çok kıymetli başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

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