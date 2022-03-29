Kahramanmaraş’ta “Hedef LGS 2022” projesi toplantısı yapıldı

Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, dertlerinin iyi birer insan yetiştirmek olduğunu kaydederek, “İmam hatip ortaokullarında artık nicelikten niteliğe dönmeyi hedeflediğimizi her ortamda dile getiriyoruz. Dolayısıyla bu okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin 2022 LGS sonuçları çok önemli. Bunun için bizler büyük bir sorumluluk altında kaliteli insan, ahlâklı insan, iyi insan, güzel insan yetiştirmenin yanı sıra akademik yönden başarılı insanlar da yetiştirmeliyiz.” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın konuşmasının akabinde "Hedef LGS 2022" projesi kapsamındaki pilot okullar olan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ile Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu proje koordinatörleri tarafından il genelindeki imam hatip ortaokullarına yönelik sunum gerçekleştirilerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.