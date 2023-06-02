Kahramanmaraş’ta kuzey park geçici çarşısına başvurular başladı!

AFAD ve kardeş belediyelerle iş birliğiyle şehre yeni geçici esnaf çarşıları kazandırmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kuzey Park’a inşa ettiği geçici esnaf çarşısını tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi. Her biri 30 metrekarelik 24 iş yerinden oluşan geçici çarşının depremde iş yeri yıkılan veya hasar alan esnaflara tahsisi için başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden bizzat veya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 7 Haziran Çarşamba. Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.