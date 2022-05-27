Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi...
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli,...
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha...
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere...
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Kahramanmaraş’ta sahte polisler suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş’ta sahte polisler suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta sahte polisler suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakaladı.

27 Mayıs 2022 Cuma 17:50
banner459

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaşındaki emekli H.G’ye ait maddi değeri 700 bin TL’lik ziynet eşyaları dolandırmak isteyen şüpheli A.E ile A.T’yi yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 75 yaşındaki ev hanımı H.K’nın 150 bin TL’lik para ve ziynet eşyalarını alan M.G ile S.S.Ç polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sahte Polisler Suçüstü Yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi
SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi
Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Sürücüler Alternatif Güzergâh Uyarısı
Sürücüler Alternatif Güzergâh Uyarısı
Başkan Balcıoğlu, “Hayat yaşadıklarımız değil konuştuklarımızdır”
Başkan Balcıoğlu, “Hayat yaşadıklarımız değil konuştuklarımızdır”
İl Başkanı Fırat Görgel, “Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir”
İl Başkanı Fırat Görgel, “Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber