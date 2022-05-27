Kahramanmaraş’ta sahte polisler suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaşındaki emekli H.G’ye ait maddi değeri 700 bin TL’lik ziynet eşyaları dolandırmak isteyen şüpheli A.E ile A.T’yi yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 75 yaşındaki ev hanımı H.K’nın 150 bin TL’lik para ve ziynet eşyalarını alan M.G ile S.S.Ç polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.