Kahramanmaraş’ta sürücülere uyarı!

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek ve arterlerde konfor ve güvenliği artırmak için yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde Dr. Sait Bulvarı ve Bedüizzaman Bulvarı’nda tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek yol çizgi uygulamaları dolayısıyla arterlere 17 Temmuz Pazartesi 20.00 ile 18 Temmuz Salı 08.00 saatleri arasında araç park edilmemesi konusunda sürücüleri uyardı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Dr. Sait Bulvarı ve Bedüizzaman Bulvarı’nda gerçekleştirilecek yol çizgi uygulamaları nedeniyle arterlere bugün 20.00 ile Salı günü 08.00 saatleri arasında araç park edilmemesi, parklanma için alternatif noktaların tercih edilmesisin önem arz ettiği belirtildi.