Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle vatandaşlarımızın yanındayız’
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle...
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri sanatseverlerin beğenisini topladı
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri...
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve...
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi

Kahramanmaraş’ta yol çalışması için yıkım başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu İsa Divanlı Mahallesi Güllü Hoca Caddesi’nde yol genişletme çalışması başlattı.

Kahramanmaraş’ta yol çalışması için yıkım başladı!

Kahramanmaraş’ta yol çalışması için yıkım başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu İsa Divanlı Mahallesi Güllü Hoca Caddesi’nde yol genişletme çalışması başlattı.

04 Mart 2022 Cuma 11:55
banner459

Yapılan açıklamada ayrıca bölgedeki çalışmalar kapsamında Kanlıdere Köprüsü’nün yanında inşa edilecek yeni köprü için de ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nda İsa Divanlı Mahallesi Güllü Hoca Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından kavşak noktasında kalan yapılar kaldırılarak arterin genişletilmesi sağlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsa Divalı Mahallesinde bulunan ve kamulaştırması yapılan 3 yapıda yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede ulaşımı sağlayan arterde bir dizi düzenleme yapılacak. Yine bölge ulaşımı için Kanlıdere Köprüsü’nün yanında yapımını planladığımız köprünün de kısa süre içerisinde ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yol çalışması Için Yıkım Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Suriyeli çocukların oyunu faciayla sonuçlandı!
Kahramanmaraş’ta Suriyeli çocukların oyunu faciayla sonuçlandı!
Tkdk 2021 Yılında Kahramanmaraş’a 200 Milyon Tl Yatırım Ve 80 Milyon Tl Hibe Desteği Sağladı
Tkdk 2021 Yılında Kahramanmaraş’a 200 Milyon Tl Yatırım Ve 80 Milyon Tl Hibe Desteği Sağladı
Kahramanmaraş’ta bugün tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak
Kahramanmaraş’ta bugün tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var
Ufka yolculuk 10 okul müdürlerine tanıtıldı!
Ufka yolculuk 10 okul müdürlerine tanıtıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber